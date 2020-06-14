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10:45

Еще у 8835 россиян подтвердилась коронавирусная инфекция

фото ЗакС политика Еще у 8835 россиян подтвердилась коронавирусная инфекция

По состоянию на 14 июня в России зарегистрировали 8835 новых случаев инфицирования россиян коронавирусом, о чем свидетельствует обновленная статистика государственного ресурса стопкоронавирус.рф. Это на 129 человек больше, чем цифра, обнародованная накануне.

"Обгоняет" другие субъекты РФ по заболеваемости Москва (+1 477), за столицей следуют Московская область (+717) и Петербург (+256).

За сутки получилось излечиться у 5 409 людей с коронавирусом. Летальный исход за сутки зафиксировали у 119.

Всего к 14 июня инфекцию COVID-19 ощутили на себе 528 964 граждан (Россия все так же замыкает тройку мировых "лидеров"). Летальных случаев с начала пандемии насчитывается 6948.

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