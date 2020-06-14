Белковский представил психологический анализ российской коррупции

Политолог Станислав Белковский, найдя характерным российским явлением застройку подмосковной усадьбы Архангельское, представляющей культурную ценность, порассуждал о природе и генезисе российской коррупции в целом - и в частности, в верхних эшелонах власти. В его понимании, интерес к обогащению во-многом уже напоминает спортивный. Чем более аморально то или иное коррупционное действие, считает Белковский, тем больше удовольствия оно приносит актору.

"Важно не только слямзить всё - важно покуситься на святое, важно показать, что нет никаких ограничений. Да, можно было бы строить не в усадьбе Архангельское и без угрозы для московского водозабора, и не в заповедных местах — но это не прикольно. Это не способствует выделению адреналина и тестостерона в правильных объемах. Потому что им нужно показать, что они — хозяева этой стороны, что они имеют эту страну в задний проход и будут иметь, и никакие ограничения — ни человеческие, ни божеские — на них не распространяются", - рассудил публицист в авторской радиопрограмме.

По словам Белковского, для власть имущих в России деньги представляют собой не просто источник комфорта, а "священный эликсир", а сами они по отношению к деньгам - жрецы. Более того, с точки зрения политолога, все решения в сегодняшней России просто обязаны иметь коррупционную природу и мотивацию - иначе они "или не будут приниматься, или не будут исполняться".