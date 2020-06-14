Активисты создали зону отдыха на Воскресенской набережной

Петербургские активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", сообщили о том, что своими силами им удалось обустроить спуск к воде на Воскресенской набережной и сделать его пригодным для летнего отдыха прохожих.

Потратив 28 тысяч рублей, они сделали настилы для сидения на гранитных ступенях, а также установили несколько деревянных скамеек.

"Мы надеемся, что комитеты оценят этот временный проект благоустройства, используют и проанализируют работу соратников нашего движения. По факту за этот эксперимент платить городу не придется", - говорится в отчете о событии.