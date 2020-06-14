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14 июня, 17:09

Прокуратура изучает обстоятельства столкновения двух самолетов в "Пулково"

фото ЗакС политика Прокуратура изучает обстоятельства столкновения двух самолетов в "Пулково"

Столкновение 14 июля двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Пулково" привлекло внимание Северо-Западной транспортной прокуратуры, о чем говорится на сайте ведомства. Специалисты проверяют соблюдение прав пассажиров и соблюдение законодательства о безопасности полетов.

По данным силовиков, один из самолетов своим крылом зацепил хвост другого. На одном воздушном судне Airbus 320 находилось 44 пассажира, на втором аналогичном самолете - 50 человек.

При аварии, случившейся в 12:50, никто не пострадал, а также не произошло разлива нефтепродуктов.

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