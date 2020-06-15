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9:53

Перед первой встречей с Путиным Героям Труда пришлось провести 12 дней на карантине

фото ЗакС политика Перед первой встречей с Путиным Героям Труда пришлось провести 12 дней на карантине

12 июня российский глава Владимир Путин впервые с начала эпидемии появился на публике: президент вручал звёзды Героев Труда некоторым гражданам. По информации источников "Коммерсанта", перед аудиенцией с национальным лидером этим лицам пришлось провести 12 дней на строгом карантине.

Почетные награды из рук Путина получили художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Помимо карантина, все участники мероприятия превентивно сдали тесты на коронавирус.

12 июня получившие награду граждане жали руку Путину, а некоторые даже удостоились объятий главы государства. В полном антивирусном "обмундировании" - перчатках и маске - был только Леонид Рошаль.

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