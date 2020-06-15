Посла Чехии в РФ вызвали на беседу в МИД

Посла Чехии в России Витезслава Пивоньку попросили приехать в МИД для экстренной беседы: как пишет РИА "Новости", это может быть связано с дипломатическим скандалом, разгорающимся между двумя странами.

Уточняется, что речь идет о высылке двух работников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова, объявленных в Чехии персонами нон грата ещё 5 июня.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш рассказал, что решение выслать дипломатов связано с "рициновым скандалом", достигшем эскалации минувшей весной. При этом он добавил, что обвинения, предъявленные россиянам, якобы планировавшим отравить местных политиков, оказались несостоятельными.

В апреле издание Respekt уведомило о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. В СМИ оповестили, что в аэропорт Праги прилетел некий россиянин "Андрей Викторович К.", якобы работающий на российские спецслужбы: сообщалось, что у него в багаже обнаружили яд рицин.