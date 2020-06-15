"А еще очень много рекламы. Почему власти с этим никак не борются?": Варламов навестил Петербург

Блогер и урбанист Илья Варламов посетил Петербург и обновил свои критические впечатления от города. В репортаже, как обычно, фигурирует критика "заборизации", обилия дорожных знаков и рекламы, которой заклеены дома, информационные щиты и остановки общественного транспорта.

"А еще очень много рекламы. Почему власти с этим никак не борются?" - удивился автор.

Заметил он и новое для себя "убожество".

"Да и вообще с благоустройством тут большие проблемы. Вот скажите, как можно было перед музеем обороны Петербурга поставить такие горшки с цветами?" - написал он, сопроводив свои риторические вопросы фотографией подвешенных зеленых вазонов.

По свежим наблюдениям путешественника, Петербург, в частности, "славен" тем, что здесь "любят уродовать двери". Еще одна зафиксированная им проблема - острая нехватка велодорожек.

Среди положительных впечатлений Варламова - облик Большой Конюшенной улицы: блогер в восторге от улицы-бульвара в самом центре с брусчаткой вместо асфальта. По его мнению, так же должен выглядеть и Невский проспект, который он требует сузить.