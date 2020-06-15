МИД РФ распорядился выслать двоих чешских дипломатов

Российский МИД объявил персонами нон грата двоих сотрудников посольства Чехии в Москве и потребовал, чтобы они покинули пределы страны в ближайшее время, уведомляет пресс-служба ведомства.

Таким образом власти РФ отреагировали на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня. Сотрудников российского дипведомства выслали из-за скандала, связанного с угрозами чешским политикам.

В апреле издание Respekt уведомило о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. В СМИ оповестили, что в аэропорт Праги прилетел некий россиянин "Андрей Викторович К.", якобы работающий на российские спецслужбы: сообщалось, что у него в багаже обнаружили яд рицин.