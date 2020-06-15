В центре Петербурга ограничат передвижение из-за репетиции парада Победы

Центр Петербурга станет на время недоступен для автомобилистов в связи с репетицией предстоящего парада по случаю 75-летия со Дня Победы, который должен пройти 24 июня, оповестили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Указывается, что 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 09:00 до 13:00, а также с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня будет закрыт проезд по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

Также сообщается о том, что 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 09:00 до 13:00 и 24 июня с 09:00 до 13:00 будет недоступно перемещение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Парад по случаю Дня Победы перенесли на 24 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. День официально объявлен нерабочим.