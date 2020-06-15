Жириновский считает нужным перенести начало учебного года

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной законодательной инициативой: ему представляется важным перенести старт учебного года на 1 октября. Причем сделать он это хочет не один раз из-за пандемии коронавируса, а взять за правило. Нынешний порядок вещей, считает он, объясняется только привычкой, и для политика это не аргумент.

"А болеть в холодной стране тоже все привыкли? Так, может быть, поможем людям больше времени проводить в теплой климатической зоне и болеть поменьше?", - написал депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Чтобы компенсировать этот лишний месяц отдыха, Жириновский предлагает всем школьникам и студентам учиться до конца июля.