Любителя "Коррозии металла" и "Коловрата" из Петербурга оштрафовали на 2 тысячи рублей

Невский районный суд Петербурга назначил административный штраф в 2 тысячи рублей Виталию Литвину, разместившему на своей странице "ВКонтакте" запрещенные песни "Коррозии металла", "Коловрата", "ДИВ" и других праворадикальных групп, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего в плейлисте Литвина оказалось 14 композиций, включенных в федеральный перечень экстремистских материалов. Деяние любителя "белого рока" попало под статью 20.29 КоАП (распространение и производство экстремистских материалов).

Литвин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.