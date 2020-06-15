18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:48

Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

фото ЗакС политика Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

Руководство Ленинградской области приняло решение расширить программу по предоставлению служебных квартир молодым врачам, работающим на территории региона, оповещает пресс-служба местного правительства.

Семейным докторам выделят жилье в течение трех лет, одиноким - в течение пяти.

"Приехал молодой парень или девушка на село или в отдаленный город работать, если хотят поскорее получить квартиру - пусть женятся. Все-таки, когда семья - они к этой территории прикипают, оседают и образуют медицинские династии", - отметил областной глава Александр Дрозденко.

Губернатор поручил руководителю комитета финансов области Роману Маркову подготовить предложения по финансированию на покупку недвижимости.

Приватизировать служебную квартиру можно через 10 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

16:32 Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

15:50 Бывшему американскому военному Мосгорсуд дал 16 лет заключения за шпионаж

15:30 Смольный: За время пандемии объем онкологической помощи почти не изменился

14:48 Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

14:22 В знак протеста против назначения Шмарова из "Ведомостей" уволились его заместители

13:59 Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

13:56 Андрея Шмарова утвердили главредом "Ведомостей"

13:51 Бриг на "Алых парусах" пройдет по Финскому заливу вместо акватории Невы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru