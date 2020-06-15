Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

Руководство Ленинградской области приняло решение расширить программу по предоставлению служебных квартир молодым врачам, работающим на территории региона, оповещает пресс-служба местного правительства.

Семейным докторам выделят жилье в течение трех лет, одиноким - в течение пяти.

"Приехал молодой парень или девушка на село или в отдаленный город работать, если хотят поскорее получить квартиру - пусть женятся. Все-таки, когда семья - они к этой территории прикипают, оседают и образуют медицинские династии", - отметил областной глава Александр Дрозденко.

Губернатор поручил руководителю комитета финансов области Роману Маркову подготовить предложения по финансированию на покупку недвижимости.

Приватизировать служебную квартиру можно через 10 лет.