Смольный: За время пандемии объем онкологической помощи почти не изменился

Администрация Петербурга отчиталась о том, как в период пандемии коронавируса, длящейся уже третий месяц, онкологическим больным оказывают медицинскую помощь. В общем и целом, гласит сообщение, объем предоставляемых услуг "практически не изменился". Объясняется это перекладыванием значительной части нагрузки на амбулаторных сотрудников. Всего в городе работает восемь центров, специализирующихся на помощи раковым больным. Необходимое лечение за три весенних месяца получило как минимум 30 тысяч из них.

В петербургском правительстве напоминают: несмотря на то, что из-за коронавируса вся плановая медицинская помощь была вынужденно ограничена, онкологических больных это не коснулось.

"Для онкологических пациентов, поступающих в стационары на лечение и диагностику, стало обязательным предварительное тестирование на коронавирусную инфекцию. Онкологический центр включил в предварительные исследования и КТ органов грудной клетки, что также позволяет исключить риск для пациентов со скрытым течением заболевания", - говорится в сообщении.

Как только эпидемия пойдет на спад, чиновники обещают возобновить диспансеризацию.