Бывшему американскому военному Мосгорсуд дал 16 лет заключения за шпионаж

По обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан получил от Московского городского суда 16 лет колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".Обвинение запрашивало для мужчины 18 лет лишения свободы.

"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - произнес в своем последнем слове Уилан, ранее служивший в американской морской пехоте.

Руководство США успело отреагировать на приговор. Госсекретарь Майкл Помпео через Twitter выразил свое принципиальное несогласие с ним и потребовал немедленного освобождения соотечественника.

Уилана задержали в декабре 2018 года. По версии следствия, находясь в России, он работал на американские спецслужбы и хранил на флэш-карте материалы, представляющие собой государственную тайну.