Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

Глава экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов предложил существенно сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни 2020 года, объявленные из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

Законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд. Он предлагает сделать рабочей неделю с 4 по 8 января 2021 года, за исключением 7 января. По его мнению, сделать это стоит "в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций".

Кутепов напомнил, что с конца марта до мая действовал режим нерабочих дней с сохранением зарплаты работников, а многе сотрудники были переведены на режимы, предполагающие свободный график работы или неполный день. Эти нерабочие дни не учитывались как отпуск, отметил сенатор. По его подсчетам, в общей сложности в 2020 году фактически будет 120 выходных дней и 27 дополнительно нерабочих, хотя по производственному календарю должно быть 118 выходных с учетом суббот, воскресений и праздничных дней, и 247 – рабочих.

"Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", - говорится в законопроекте.

На 16 июня в России зафиксировано 535,4 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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