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Поправки в Конституцию

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11:44

Горизбирком попросил Смольный предоставить средства на тестирование членов избиркомов на COVID-19

фото ЗакС политика Горизбирком попросил Смольный предоставить средства на тестирование членов избиркомов на COVID-19

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июня приняла решение рекомендовать комитету по здравоохранению и администрациям районов Петербурга изыскать средства из бюджета на проведение тестирования членов избирательных комиссии города на наличие коронавируса. Речь идет о Горизбиркоме, территориальных и участковых избиркомах.

Согласно решению ГИК, тестирование должно завершиться до 19 июня. Также в документе сказано, что председатели территориальных комиссий, которые принимают участие в организации голосования по Конституции, совместно с районными администрациями должны составить списки членов избиркомов для тестирования, направить их в медицинские организации и уведомить членов комиссий о месте и времени проведения проверки на коронавирус. После завершения тестирования председатели ТИК обязаны сообщить об этом Горизбиркому, сообщается в решении последнего. 

На заседании 16 июня член ГИК Людмила Боричева сообщила, что Центризбирком и Роспотребнадзор подготовили новые рекомендации по тестированию членов комиссий на коронавирус. Теперь проверку необходимо проводить, только если того требует эпидемиологическая ситуация в регионе, уточнила член ГИК. Она добавила, что Горизбирком направил запрос главе Роспотребнадзора Петербурга с просьбой уточнить, требуется ли проводить тестирование членов комиссий. Однако, по словам Боричевой, решение о проверке на наличие инфекции надо принять 16 июня, так как остается мало времени на само тестирование до дня голосования. Если Роспотребнадзор заявит о том, что его делать не надо, то решение можно будет отменить, заявила член ГИК.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля. Шесть дней до этого должно пройти досрочное голосование. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что всех членов избиркомов перед плебисцитом протестируют на COVID-19. 

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