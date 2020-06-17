Шульман: У леваков нет адекватного представительства в российской политике

Политолог Екатерина Шульман обратила внимание своей аудитории на то, что и в России, и в мире все большей популярностью пользуются различные вариации левой идеологии, особенно среди молодежи, однако в России отвечающей запросу общества партии такого плана сегодня попросту нет.

"Молодые склонны к левизне, но поскольку они не видят никакого адекватного им левого предложения на политической сцене, потому что как только выходит какой-то левый кандидат, которого можно поддержать, он тут же начинает говорить: "Вот Сталин Иосиф Виссарионович был самый лучший руководитель России". На этом месте все молодые избиратели плачут и расходятся. Им это неинтересно", - рассудила ученый в авторской радиопрограмме.

По словам Шульман, пожилые люди традиционно тяготеют к консервативным взглядам, но в большинстве своем уже не являются приверженцами коммунизма и Советского союза. Нынешняя властная группа, констатирует доцент РАНХиГС, уже так долго управляет страной, что консерватизмом и даже некоторым ретроградством стало поддерживать ее.

Прогноз Шульман состоит в том, что в обозримой перспективе КПРФ неизбежно изменится и станет чуть ближе к проблемам сегодняшнего дня.