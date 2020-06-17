Парад Победы в Петрозаводске состоится 30 сентября

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября, сообщается на сайте правительства Карелии.

Парад будет посвящен трем годовщинам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 76-летию освобождения Карелии и 100-летию республики. Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее докладывал командующему войсками ЗВО о том, что проведение парада 24 июня в регионе изначально не планировалось.

Мероприятие состоится на площади Кирова, в нем примут участие войска Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудники силовых структур.

24 июня парад Победы пройдет в Москве и ряде других городов. В трех десятках городах России мероприятия было решено не проводить в связи со сложной эпидемиологической ситуацией – в том числе в Архангельской области, Коми и НАО.