Беглов приветствует перенос финала Лиги чемпионов

Петербургский губернатор Александр Беглов положительно отреагировал на решение УЕФА перенести проведение Лиги чемпионов в Петербурге с 2021 на 2022 год. По его мнению, это то, что нужно россиянам.

"Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города". - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Ранее на 2021 год из-за пандемии коронавируса перенесли футбольный турнир Евро-2020, часть матчей которого тоже пройдет в Петербурге. Таким образом, город получает возможность, по словам Беглова, жить большим футболом не один, а два года.

Финал Лиги чемпионов, по выражению губернатора, призван добавить "еще один бриллиант в футбольную корону Петербурга".

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