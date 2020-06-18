Петербуржцы скинулись на штраф наказанной за расстегнутый костюм медсестре из "Ленэкспо"

Обитатели Северной столице помогут работающей в "Ленэкспо" медсестре Анастасии Муравьевой оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, присвоенный ей за расстегнутый защитный костюм во время проверки, поделился Telegram-канал Mash.

Была ли это просьба, поступившая от самой девушки, не уточняется.

"Совершенно незнакомые Насте люди из соцсетей вдруг собрались и накидали ей на карту даже больше, чем было нужно. Остаток девушка и не подумала взять себе, а отправила в фонд помощи онкобольным детям", - отчитались СМИ, не указывая конкретных сумм.

Муравьева по неосторожности расстегнула защитный костюм и сняла маску и очки во время приезда чиновников из Смольного в компании с губернатором Александром Бегловым. Городской глава

Ранее "ДП" рассказывал, что некстати расстегнуть молнию на защитном костюме, а также снять маску и очки медсестра решила во время визита в госпиталь в "Ленэкспо" губернатора Александра Беглова. В итоге девушке вменили ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Городской глава недочетов в работе временного госпиталя в "Ленэкспо" не обнаружил. Ранее на "ковидарий" жаловались его обитатели.

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