COVID-19 обнаружен у ещё 7790 россиян: плюс 231 заболевший - в Петербурге

Согласно обновленной информации, предоставленной оперативным штабом, коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 7790 россиян. Соответственно, на сегодняшний день общее количество заболевших составляет 561 091 человек.
За прошедшие сутки инфекция унесла жизни ещё 182 пациентов. Всего с начала пандемии скончались 7660 россиян.
Проведено почти 16 млн тестов на COVID-19, в том числе - 311 тысяч за прошедший день.
Вылечился ещё 9621 заболевший, всего побороли инфекцию 313 963 человека.
В Петербурге коронавирус выявили у 231 местного жителя, всего заразились 21 506 граждан. Зафиксировано 29 летальных исходов (всего погибли 756 пациентов). Выздоровели 637 человека (всего - 11 324).