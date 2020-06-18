Власти Калининграда решили отказаться от празднования Дня города

Руководство Калининграда решило в текущем году не отмечать День города из-за сложной финансовой и эпидемиологической обстановок, уведомил "Интерфакс" председатель городского Совета депутатов Андрей Кропоткин.

"Официально его [праздник] никто не отменил, но я думаю, это неправильная история сегодня. 4 июля мы, конечно, всех поздравим, но особых празднований не будет. Я уверен, жители города Калининграда точно нас поймут", - отчитался чиновник.

Сложивашаяся в регионе COVID-обстановка вряд ли позволит сделать мероприятие массовым и зрелищным, добавил Кропоткин. Кроме того, масштабно отпраздновать событие не позволяет также бюджет.

По последним данным, в Калининградской области официально известно о 2195 случаях заражения коронавирусом, погибли 33 человека.