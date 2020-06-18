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18 июня, 12:16

Беглов: Часть коек в "Ленэкспо" переоборудуют под COVID-больных средней тяжести

фото ЗакС политика Беглов: Часть коек в "Ленэкспо" переоборудуют под COVID-больных средней тяжести

Выступая на заседании Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, городской глава Александр Беглов поведал о планах по расширению временного COVID-госпиталя в павильоне "Ленэкспо", делится "Фонтанка".

Губернатор известил, что на текущий момент петербургская система здравоохранения перегружена. Для больных развернуто 10,5 тысяч коек.

"Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания", - отметил Беглов.

В связи с этим принято решение наращивать "мощи" "ковидария" в "Ленэкспо".

"Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ", - добавил градоначальник.

На сегодняшний день в "Ленэкспо" развернуто 1,5 тысячи кокой-мест: предполагается, что в ближайшее время их станет на тысячу больше.

Кроме того, резюмировал Беглов, несмотря на то, что город преодолел плато заболеваемости, не следует забывать о прогнозах по второй волне.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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