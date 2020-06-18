Обвиняемой во взятках экс-депутату ЗакСа Нестеровой одобрили УДО

Городской суд Тосно удовлетворил повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата петербургского парламента Светланы Нестеровой, извещает "Мойка78".

Пока прошение не обрело легитимную силу, поэтому возвратиться домой осужденная за взятки экс-избранница сможет не раньше, чем через 10 дней.

25 сентября 2018 года Нестерова была признана виновной в получении взятки от двух НКО, интересы которых она лоббировала в Заксобрании. Красногвардейский районный суд назначил ей 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа.

Суд апелляционной инстанции перезачел время, проведенное в следственном изоляторе до 9 апреля, когда приговор вступил в силу. Напомним, согласно новой трактовке уголовного кодекса, 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии. Экс-депутата задержали в июне 2016 года.

В августе прошлого года адвокаты Нестеровой уже подавали на УДО, однако тогда им было отказано.

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