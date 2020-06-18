Один из административных комплексов "Пулково" выставили на продажу

Принадлежащий аэропорту "Пулково" имущественный комплекс на Стартовой улице собираются 30 июля пустить с молотка по начальной цене 20,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД). В его состав входят три административных и складских здания.

"Учитывая высокий транспортный, грузовой и легковой трафик, в данной локации может быть хорошо востребован любой бизнес, связанный с обслуживанием транспортного потока", - считает представитель РАД Юлия Акимова.

Земельный участок, на котором располагается продаваемый аэропортом комплекс построек, занимает более 4 тысяч кв. метров, а договор аренды на него действует до 2059 года.