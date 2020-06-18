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18 июня, 12:52

Один из административных комплексов "Пулково" выставили на продажу

фото ЗакС политика Один из административных комплексов "Пулково" выставили на продажу

Принадлежащий аэропорту "Пулково" имущественный комплекс на Стартовой улице собираются 30 июля пустить с молотка по начальной цене 20,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД). В его состав входят три административных и складских здания.

"Учитывая высокий транспортный, грузовой и легковой трафик, в данной локации может быть хорошо востребован любой бизнес, связанный с обслуживанием транспортного потока", - считает представитель РАД Юлия Акимова.

Земельный участок, на котором располагается продаваемый аэропортом комплекс построек, занимает более 4 тысяч кв. метров, а договор аренды на него действует до 2059 года.

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