Экс-кандидат в мундепы МО "Черная речка" подал заявление на главу муниципалитета

Бывший кандидат в муниципальные депутаты в МО "Черная речка" Павел Чупрунов подал заявление в полицию и Роспотребнадзор с требованием выяснить, соблюдают ли самоизоляцию глава муниципалитета Артем Дорожков и руководитель местной администрации Михаил Доброхотов. На заседании суда по отмене итогов выборов в МО "Черная речка" (ныне "Ланское") 17 июня представители местного избиркома и муниципальных депутатов сообщили о наличии подозрения на коронавирус у Дорожкова и Доброхотова, отметил Чупрунов.

По его словам, глава администрации вечером 17 июня находился на рабочем месте - его засняли выходящим из муниципалитета. Также на сайте МО размещалась информация об участии председателя муниципалитета Дорожкова в мероприятии 16 июня. В настоящий момент данной публикации на сайте нет.

В заявлении Чупрунов отмечает, что Дорожков и Доброхотов могли заразить сотрудников муниципалитета и его посетителей. Если же заболевание у них отсутствует, то экс-кандидат требует привлечь к ответственности главу МО и руководителя местной администрации вместе с представителями ИКМО и мундепов в суде к ответственности за распространение недостоверной информации.