Мурманские медики обеспокоены возможной вспышкой COVID-19 после парада

Во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Ольга Суна поделилась беспокойством регионального медсообщества относительно предстоящего военного парада по случаю Дня Победы: местные медики переживают, что после него в регион может охватить новая волна заболевания коронавирусом.

"Очень озабочено профессиональное сообщество, что если будет парад с массовым участием людей, то как бы не произошло вспышки заболевания. Мы понимаем, что его [парада] не может не быть на территории Мурманской области, но надо подойти к этому вопросу более внимательно по количеству участвующих, чтобы не было вспышки", - полагает Суна, речь которой приводит оперативный штаб.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе показывает "не очень положительную" динамику.

Чибис, в свою очередь, отчитался, что, согласно прогнозам, в параде поучаствуют до 10 тысяч человек.

По официальной информации в Мурманской области известно о 4219 случаях заражения COVID-19.