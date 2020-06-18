Горизбирком согласовал создание избирательных участков на подводных лодках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание избирательных участков для проведения голосования по поправкам в Конституцию на подводных лодках. Как сообщил на заседании 18 июня член ГИК Юрий Кузьмин, территориальный избирком №2 просит создать УИК на подводной лодке "Волхов", а ТИК №15 - на подлодке "Петропавловск-Камчатский". Также об образовании участков попросили и войсковые части, к которым относятся подводные лодки, уточнил Кузьмин.

Помимо этого, Горизбирком разрешил провести досрочное голосование на судах, которые будут находиться в плавании. Оно должно пройти 22 июня, сообщил Кузьмин. Отвечают за голосование на судах территориальные избиркомы №2 и №3.

Напомним, голосование по Конституции назначено на 1 июля. При этом, отдать свой голос можно будет и в определенные часы с 25 по 30 июня.

София Саттарова