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18 июня, 16:14

На выборы губернатора Ленобласти подал документы первый кандидат - атаман

фото ЗакС политика На выборы губернатора Ленобласти подал документы первый кандидат - атаман

В избирком Ленобласти подал документы первый соискатель на должность губернатора, которая будет разыгрываться в сентябре в единый день голосования. Это - представляющий Партию социальной защиты атаман Александр Калинин.

"Атамана Александра Калинина жители Ленинградской области знают достаточно хорошо. Он пользуется заслуженным уважением и составит серьезную конкуренцию действующему губернатору Александру Дрозденко", - оценил его выдвижение соратник по партии Виктор Перов.

Отметим, что ранее со своим кандидатом на пост главы Ленобласти определились определились . На праймериз с действующим руководителем региона Александром Дрозденко соревновался депутат местного ЗакСа Александр Петров, однако потерпел сокрушительное поражение: за Петрова проголосовало только 3 из 85 единороссов. Ранее желание Дрозденко баллотироваться на новый срок поддержал лично президент Владимир Путин.

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