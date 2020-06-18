Памфилова: Логотип ЦИК для голосования по Конституции без разрешения используют в агитации

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что разработанный для ЦИК логотип для информирования о голосовании по поправкам в Конституцию без разрешения используют в агитации за изменение Основного закона. Об этом руководитель Центризбиркома сообщила на заседании консультативной площадки 18 июня.

По ее словам, ЦИК собирает информацию о роликах, к которым прикреплен официальный логотип. Впоследствии Центризбирком планирует обратиться в правоохранительные органы по этим случаям, если ролики не анонимны, заявила Памфилова. Она напомнила, что ЦИК не распространяет агитацию за или против поправок, а только информирует избирателей. Памфилова также отметила, что Центризбирком заинтересован в том, чтобы люди приходили на голосование - такой посыл в официальных материалах есть.

Напомним, голосование по Конституции назначено на 1 июля. При этом, отдать свой голос можно будет и в определенные часы с 25 по 30 июня.

София Саттарова