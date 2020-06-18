Три сторонника Мальцева получили реальные сроки за поджог сена около Красной площади

Военный суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения троих сторонников признанного экстремистским и запрещенного в России движения "Артподготовка", передает "МБХ Медиа". Им инкриминировали участие в террористическом сообществе и подготовку теракта.

В действительности мужчины подожгли стог сена в центре Москвы в конце 2017 года, и, по версии следствия, планировали дальше поджечь также декорации и мусор возле Красной площади.

Признавший свою вину Андрей Кептю получил 6 лет колонии, а его нераскаявшиеся подельники Юрий Корный и Андрей Толкаев - 10 и 13 лет соответственно. Защита осужденных планирует подавать апелляцию.

Все трое, будучи сторонниками эмигрировавшего радикального политика Вячеслава Мальцева, в назначенный им день "революции" 5 ноября 2017 года по его призыву вышли на несанкционированную акцию, к которой он призывал "не ждать, а готовиться".