В Москве задержали координатора проекта Gulagu.net Бориса Ушакова

Столичные правоохранители задержали координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова в рамках дела об изнасиловании. О произошедшем он сам рассказал в беседе с "МБХ медиа".

Мужчину заподозрили в сексуальном насилии над бывшим следователем Татьяной Козловой, ранее попавшей на 4 года в тюрьму по обвинению в мошенничестве.

"Она начала в Facebook мне писать и просить помощи, что дело на нее сфабриковали, что в „Матросской тишине" ее пытали. Вот так я к ней и попал", - поделился Ушаков, уточнив, что сам живет во Владимире.

Как поделился правозащитник, по прибытии к Козловой он оставил у неё дома свой ноутбук, который позднее женщина отказалась ему возвращаться. После этого Ушаков обратился с заявлением в органы.

"Первый я в полицию обратился, что они мне вещи не отдает. Если бы ноутбук я не оставил, этого бы не было всего, потому что никаких насильственных действий не было в отношении нее", - уверяет мужчина.

По его словам, утром к нему приходили с обыском, теперь же направляют на беседу в Следком.

"Следователь меня не уведомил о возбуждении уголовного дела, не прислал повестку, хотя я сам к нему лично являлся, сам к ним приезжал. Она меня оклеветала и с ее слов возбудили дело", - поясняет Ушаков.

Как считают следователи, чье мнение приводит РИА "Новости", 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, "совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера".