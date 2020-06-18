Под Петербургом в Финском заливе заметили дельфинов

"Фонд друзей балтийской нерпы" сообщил об обнаружении у берегов Финского залива дельфинов. Необычное зрелище гражданам удалось увидеть в районе поселка Приветненской в Ленобласти. Целых шесть дельфинов плескались на расстоянии от до 100 до 300 метров от людей на пляже.

Отмечается, что в этих краях - в Петербурге и на подступах к нему - дельфинов не видели уже 85 лет. Странным образом даже совпал день "находки": и в 1935, и в 2020 годах это произошло 14 июня.

Ранее в июне петербуржцы с удивлением обнаружили в черте города летучих мышей, после чего представители Роспотребнадзора поспешили успокоить граждан, видящих в этих животных переносчиков коронавируса.