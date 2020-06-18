Cвященника отстранили от службы из-за членства в ЕР: ради восстановления он покинул партию, не изменив её идеалам

Священнослужителю из Ульяновска Игорю Пашменову разрешили вновь приступить к службам: ранее его отстранили из-за членства в "Единой России", что недозволительно для человека при сане. Историей религиозный деятель поделился в беседе с "Волга. МБХ медиа".

Согласно указу главы Симбирского митрополита, который поступил Пашменову, он может вернуться к исполнению своих православных обязанностей "с учетом покаяния и обещания впредь оказывать должное послушание законному Священноначалию".

Теперь мужчина намерен выйти из ЕР.

"Это решение - для пользы дела и сохранения мира - поддержали и в „Единой России". Все мы и так патриоты России, сторонники Владимира Владимировича Путина", - представил свою позицию Пашменов.

В партию священник вступил 17 лет назад. Ранее его на три года отстранили от исполнения обязанностей из-за данного обстоятельства.