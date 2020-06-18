Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

Член Общественной палаты России Максим Григорьев на заседании консультативной площадки в Центризбиркоме 18 июня обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях и распространении недостоверных сведений.

Представитель движения из Ивановской области Ирина Мальцева отметила, что для регистрации наблюдателем необходимо предоставить документы в палату региона, которая находится в субъектовом центре - во время эпидемии коронавируса это проблематично для многих желающих. Мальцева добавила, что даже приехав в город, она не смогла подать заявление на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателя. По ее словам, в течение двух месяцев областная палата не работала и не отвечала на телефонные звонки. Мальцева добавила, что позже узнала о приеме документов от потенциальных наблюдателей муниципальными службами и подала заявление через них.

Григорьев на это заявил, что по его данным никаких документов Мальцева в палату региона не предоставляла. Он сказал, что в ведомстве есть только письмо представителя "Голоса" о ее сложностях с подачей заявления. По мнению Григорьева, Мальцева и не хотела регистрироваться наблюдателем:

- Совершенно очевидно, что имело место провокация. Человек не хочет зарегистрироваться, не подает документы, при этом посылает письма со словами "Я не могу подать документы". Ну как ты не можешь подать документы? Подъезжаешь, подаешь - и нет проблем.

Аналогичным образом член общественной палаты реагировал на критику и от других представителей движения "Голос". По его мнению, все действительно желающие стать наблюдателями нашли бы способ зарегистрироваться ими.

- Организация ["Голос"], которая на самом деле не существует, фейк структура, это мы все понимаем, но тем не менее мы понимаем, что это достаточно богатая структура. У нее есть деньги на оплату и людей, и материалов, и вот эти вот доклады. Я не могу поверить, что Ирина Анатольевна, если бы она действительно хотела стать наблюдателем, не могла найти 50-60 рублей, чтобы письмом доставить в общественную палату Ивановской области документы, чтобы ее назначили наблюдателем, - считает член ОП.

Напомним, ранее "Голос" публиковал материалы и доклады об организации голосования по Конституции. В частности, движение сообщало о ведении Центризбиркомом агитации, об отсутствии публичного обсуждения поправок и о многом другом.

София Саттарова