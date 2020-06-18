18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18 июня, 18:59

Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

фото ЗакС политика Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

Член Общественной палаты России Максим Григорьев на заседании консультативной площадки в Центризбиркоме 18 июня обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях и распространении недостоверных сведений.

Представитель движения из Ивановской области Ирина Мальцева отметила, что для регистрации наблюдателем необходимо предоставить документы в палату региона, которая находится в субъектовом центре - во время эпидемии коронавируса это проблематично для многих желающих. Мальцева добавила, что даже приехав в город, она не смогла подать заявление на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателя. По ее словам, в течение двух месяцев областная палата не работала и не отвечала на телефонные звонки. Мальцева добавила, что позже узнала о приеме документов от потенциальных наблюдателей муниципальными службами и подала заявление через них.

Григорьев на это заявил, что по его данным никаких документов Мальцева в палату региона не предоставляла. Он сказал, что в ведомстве есть только письмо представителя "Голоса" о ее сложностях с подачей заявления. По мнению Григорьева, Мальцева и не хотела регистрироваться наблюдателем:

- Совершенно очевидно, что имело место провокация. Человек не хочет зарегистрироваться, не подает документы, при этом посылает письма со словами "Я не могу подать документы". Ну как ты не можешь подать документы? Подъезжаешь, подаешь - и нет проблем.

Аналогичным образом член общественной палаты реагировал на критику и от других представителей движения "Голос". По его мнению, все действительно желающие стать наблюдателями нашли бы способ зарегистрироваться ими.

- Организация ["Голос"], которая на самом деле не существует, фейк структура, это мы все понимаем, но тем не менее мы понимаем, что это достаточно богатая структура. У нее есть деньги на оплату и людей, и материалов, и вот эти вот доклады. Я не могу поверить, что Ирина Анатольевна, если бы она действительно хотела стать наблюдателем, не могла найти 50-60 рублей, чтобы письмом доставить в общественную палату Ивановской области документы, чтобы ее назначили наблюдателем, - считает член ОП. 

Напомним, ранее "Голос" публиковал материалы и доклады об организации голосования по Конституции. В частности, движение сообщало о ведении Центризбиркомом агитации, об отсутствии публичного обсуждения поправок и о многом другом.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

16:26 Представители ТЦ вновь призвали Роспотребнадзор разрешить им открыться

16:01 Вавилину вызвали в прокуратуру по жалобе представителя главы Госпиталя для ветеранов войн

15:53 Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят красно-белым в День медработника

15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

15:00 Смольный: Открывать туристический сезон в Петербурге преждевременно

14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

14:40 "Больше 6 недель борьбы, больше месяца на ИВЛ": COVID-19 погубил завотделением в больнице Святого Георгия

14:31 Амосов призвал освободить задержанного конкурента Лукашенко на выборах в Беларуси

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru