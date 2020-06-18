После открытия за вход в Летний сад не будут взимать плату

Русский музей не собирается после открытия взимать с граждан деньги за посещение подведомственного ему Летнего сада после отмены всех "антивирусных" ограничений, передает "Петербургский дневник".

"Русский музей не планирует взимать плату за вход в Летний сад. Он откроется для посетителей, как только будут сняты все соответствующие ограничения", - отчитались в пресс-службе учреждения культуры.

Вопрос о введении платных билетов на посещение Летнего сада поднимался неоднократно, однако и по сей день окончательное решение принято не было. До недавних пор исключения составляли только платные мероприятия в учреждении культуры. В частности, ранее вход в Летний сад сделали оплачиваемым на время проведения фестиваля садово-паркового искусства "Императорские сады России".