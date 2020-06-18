Роспотребнадзор: Заметного спада заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила в эфире телеканала "Россия 1" свежую информацию, касающуюся пандемии коронавируса, которая продолжается по всей стране.

"Динамику мы видим практически по всем субъектам. Осталось совсем чуть-чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные", - произнесла Попова, не уточняя, какие регионы имеются в виду.

Для чиновницы, по ее словам, важнее всего остального то, что эпидемия в целом по стране идет на спад, тогда как "вопрос не существенно или существенно – второстепенный".

Всего с начала пандемии и по 18 июня в стране зафиксировали слыше 561 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 7660 случаев привели к летальному исходу.