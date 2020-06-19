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9:23

В Смольном поведали, когда горожане смогут посещать парки и кафе

фото ЗакС политика В Смольном поведали, когда горожане смогут посещать парки и кафе

Петербург сможет в ближайшее время перейти к новому этапу снятия "антивирусных" ограничений, поделился вице-губернатор Евгений Елин в разговоре с РБК.

Так, начиная с 22 июня в городе на Неве, вероятнее всего, разрешат работу каршеринговых сервисов. Кроме того, в Смольном планируют "в тестовом режиме" провести ряд массовых мероприятий.

Неделей позже, с 29 июня, возобновится навигация по рекам и каналам, откроются летние веранды кафетериев и примут гуляющих некоторые парки. О том, что зеленые зоны станут вновь доступны для прогулок петербуржцев в конце июня, власти говорили и ранее, впрочем, не конкретизируя никаких дат.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 24 июня в Северной столице проведут парад Победы, куда в качестве почетных гостей пригласили 200 ветеранов.

На сегодняшний день непонятно, на каком этапе снятия "коронавирусных" ограничений находится Петербург: на сайте "стопкоронавирус.рф" отмечена нулевая степень выхода из режима, хотя официально власти объявили о первом ещё 12 июня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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