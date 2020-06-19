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10:39

За сутки в РФ прибавилось 7972 заболевших COVID-19: плюс 228 - в Петебурге

фото ЗакС политика За сутки в РФ прибавилось 7972 заболевших COVID-19: плюс 228 - в Петебурге

Согласно обновленной информации по распространению коронавирусной инфекции, предоставленной оперативным штабом, за минувшие сутки заболевание выявили у ещё 7972 россиян. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 569 063 заразившихся.

За сутки зарегистрирован 181 летальный исход, причем, 37 человек погибли только в Петербурге. Всего с начала пандемии скончались 7841 человек. 

Излечились от заболевания ещё 10 443 пациента (всего - 324 406).

Проведено более 16,3 млн лабораторных тестов на выявление COVID-19 - плюс 330 тысяч за последние сутки.

В Северной столице зарегистрировали 228 новых случаев инфицирования. Всего заразились 21 734 человека. Полностью выздоровели 847 граждан (всего - 12 141).

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