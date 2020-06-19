"Черные копатели" повредили могильник X-XII веков в Новгородской области

Неизвестные повредили могильник у деревни Анисимцево Новгородской области, который датируется X-XII веками, сообщает Пестовский краеведческий музей.

По словам представителей музея, вероятно, это дело рук "черных копателей". Полицейские и археологи нашли на месте происшествия следы и свежий раскоп на одном из курганов. В музее предположили, что "черные копатели" готовятся ограбить могилы.

Сотрудники музея обратились в сельскую администрацию и наладили связь с сотрудниками ФСБ. Они призвали местных жителей незамедлительно сообщить правоохранителям, если они заметят незнакомцев, движущихся в сторону кургана.