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Поправки в Конституцию

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11:50

Более 1,5 млн людей подали заявление на голосование по месту нахождения

фото ЗакС политика Более 1,5 млн людей подали заявление на голосование по месту нахождения

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 19 июня сообщила, что более 1,55 млн человек подали заявление на голосование не по месту регистрации. Больше всего обращений поступило через портал Госуслуги - 1 млн, отметила Памфилова.

Член ЦИК Николай Булаев отметил, что открепиться решили обычные люди, а не административный ресурс. В центризбирком поступило только 17 жалоб на принуждение к голосованию на по месту регистрации, сообщил Булаев. По его мнению, это число не сравнимо с количеством людей подавших заявления на голосование не по месту регистрации. 

Памфилова напомнила, что заявление можно подать до 14:00 часов 21 июня, и попросила россиян "не проспать". 

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В течение шести дней до этого организуют досрочное голосование: с 25 по 30 июня. 

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