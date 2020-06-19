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12:06

СМИ: Обрушившийся на Петербург ливень привёл к затоплению Боткинской больницы

фото ЗакС политика СМИ: Обрушившийся на Петербург ливень привёл к затоплению Боткинской больницы

Первым в Петербурге ставшим принимать COVID-пациентов новый корпус Боткинской больницы затопило минувшим вечером, уведомляет "Доктор Питер".

Издание публикует видеозапись, на кадрах которой, предположительно, запечатлены полностью залитые водой коридоры медучреждения, расположенного на Пискаревском проспекте. 

"Система водоснабжения, оставшаяся без договора на обслуживание, дала течь. Да такую, что по колено залила цокольные помещения клиники", - поделились оценкой ситуации в издании.

Официальных комментариев руководства медучреждения пока нет.

Накануне Петербург накрыла сильнейшая гроза, в результате которой за несколько часов в городе выпала половина месячной нормы осадков.

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