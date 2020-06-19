"Больше 6 недель борьбы, больше месяца на ИВЛ": COVID-19 погубил завотделением в больнице Святого Георгия

Коронавирус унес жизнь заведующего вторым терапевтическим отеделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера, уведомили в пресс-службе петербургского медучреждения.

"С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее", - оповестили в больнице.

Днем ранее стало известно ещё о двух врачах, ставших жертвами заболевания: это - 33-летний офтальмолог, трудившийся в больнице №2, и 73-летний врач скорой помощи Евгений Захаров.

Врачи ранее учредили собственный "Список памяти" в честь коллег, погибших в борьбе с COVID-19. В нем значится свыше 40 медиков. Стихийный мемориал разбит у стен городского комздрава.