Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщили в Кремле.

В сообщении говорится, что новые награды "учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы" России. Этим же указом утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки этих наград.

За что именно будут награждать орденом и медалью, из указа неясно. 11 июня Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе за вклад в борьбу с коронавирусом.