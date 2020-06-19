Представители ТЦ вновь призвали Роспотребнадзор разрешить им открыться

Руководство более 40 торговых центров Петербурга направили коллективное обращение в Роспотребнадзор с призывом позволить им возобновить свою деятельность, уведомляет РБК.

Представители сферы гарантируют соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

"ТЦ просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений", - информирует РБК.

В качестве примера обратившиеся приводят опыт Москвы, заверяя, что одновременное открытие всех ТЦ позволит разделить поток покупателей равномерно. Они полагают, что граждане отнесутся к соблюдению правил безопасности с терпением и пониманием.

Ранее, напомним, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова известила, что город на Неве по-прежнему не готов восстанавливать работу ТЦ.