Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко полагает, что качество содержания подвалов и чердаков позволить судить об эффективности работы той или иной управляющей компании дома, уведомили в Смольном.

Во время совещания Жилищного комитета с представителями районных администраций Бондаренко поручил в течение недели утвердить программу мероприятий по ликвидации недочетов, обнаруженных в ходе выездных проверок подвальных помещений многоквартирных домов.

"Как доложили вице-губернатору, в планы ремонта на 2020-2021 года включены семь тысяч подвалов", - оповестили в Смольном.

Вскоре Жилком должен утвердить перечень задач по текущему ремонту - как внутренней территории дворов, так и фасадов, подъездов.

Вице-губернатор наказал представить ему максимально подробный отчет по грядущим работам - вплоть до того, в какой цвет будут покрашены электрические щитки и перила в парадных.

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