ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

Либерал-демократы решили выдвинуть индивидуального предпринимателя Андрея Никитина кандидатом на выборы руководителя республики Коми, информирует пресс-служба партии.

Никитин родился в 1990 году в Сыктывкаре. Позднее поступил в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. Кирова.

В 2018 году стал депутатом горсовета Усинска. К "жириновцам" примкнул в 2008 году. Женат, имеет двух детей.

Ранее, в апреле, о намерении поучаствовать в выборах главы Коми заявил первый секретарь комитета Коми отделения КПРФ, депутат Госсовета региона Олег Михайлов.

Выборы руководителя региона состоятся 13 сентября текущего года. До них допущены самовыдвиженцы.