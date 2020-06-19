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19 июня, 18:30

Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

фото ЗакС политика Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

Начиная с 22 июня в Северной столице для горожан снова будут доступны услуги каршеринга, кроме того, возобновят свою деятельность локальные санатории: соответствующее постановление своей подписью утвердил градоначальник Александр Беглов.

Согласно документу, предприниматели, владеющие сервисами по предоставлению краткосрочной аренды автомобилей, должны будут постоянно проводить дезинфекцию ТС и обеспечить соблюдение стандарта безопасности, которую утверждает комитет по транспорту.

Санатории возобновят приём только пациентов по медицинским показаниям и на основании заключений врачебных комиссий петербургских больниц, а также учитывая требования Роспотребнадзора. Курортные учреждения также обязаны следовать стандартам, установленным, в свою очередь, комитетом по туризму.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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