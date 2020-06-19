Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

Начиная с 22 июня в Северной столице для горожан снова будут доступны услуги каршеринга, кроме того, возобновят свою деятельность локальные санатории: соответствующее постановление своей подписью утвердил градоначальник Александр Беглов.

Согласно документу, предприниматели, владеющие сервисами по предоставлению краткосрочной аренды автомобилей, должны будут постоянно проводить дезинфекцию ТС и обеспечить соблюдение стандарта безопасности, которую утверждает комитет по транспорту.

Санатории возобновят приём только пациентов по медицинским показаниям и на основании заключений врачебных комиссий петербургских больниц, а также учитывая требования Роспотребнадзора. Курортные учреждения также обязаны следовать стандартам, установленным, в свою очередь, комитетом по туризму.

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