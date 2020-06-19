"Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

Петербургские оперативники задержали активиста "Бессрочного протеста" Евгения Мусина и везут его в 128 отдел полиции, расположенный во Всеволожске. О ситуации он сам рассказал в беседе с "МБХ медиа", уточнив, что в ОП его доставляют на неслужебном транспорте.

Активист заявил, что ему инкриминируют нарушение установленного порядка при проведении акции (20.2.1 КоАП) и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (20.6.1 КоАП).

Мусин предположил, что его задержали из-за участия в пикете против внесения корректив в Конституцию.

"Бессрочник" систематически участвует в протестных акциях, в том числе недавних "метропикетах", и регулярно из-за этого вызывает интерес у полиции.