18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19 июня, 18:56

РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

фото ЗакС политика РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

ОАО "РЖД" сняло запрет на отправку грузов в сторону порта Мурманска, передает РБК со ссылкой на телеграмму за подписью замгендиректора РЖД Павла Иванова.

По данным издания, в ближайшее время откроется движение поездов в сторону Мурманска по новому обходному пути. РЖД разработало новый график движения, в том числе план подвода к порту грузовых поездов, задержанных в пути. Речь идет о перевозке по временному участку Выходной — Мурмаши — Кола.

С 18 июня разрешена погрузка всех грузов, кроме каменного угля, отправленных на станцию Мурманск. Ограничение на отправку угля возобновится примерно через трое суток после открытия движения или раньше при сокращении количества грузовых поездов на подходах к порту. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сообщение будет восстановлено вечером в пятницу, 19 июня.

Железнодорожное сообщение в Мурманской области было прервано после того, как рухнул мост через реку Кола. Одна из опор не выдержала после того, как ее подмыло из-за поднявшегося уровня воды.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 июня, 18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

19 июня, 18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

19 июня, 18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

19 июня, 18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

19 июня, 17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

19 июня, 16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

19 июня, 15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

19 июня, 14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

19 июня, 13:28 Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

19 июня, 13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:54 У Гостиного двора задержали 7 участников пикетов в поддержку фигурантов "челябинского дела"

20:17 Гарюгин заявил о готовности метро Петербурга вернуться к обычному режиму работы

19:49 Актриса с плаката к голосованию по Конституции была против использования фото в политагитации

19:35 Из партий только "Единая Россия" договорилась с Общественной палатой о наблюдении на голосовании

19:18 Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа

18:56 РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

18:30 Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru